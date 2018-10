Für Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) war von Beginn an klar: Tracyllino hat keine Zukunft! Das Love Island-Traumpaar von 2017 ist daher nicht verwundert, dass Marcellino Kremers und Tracy Candela von nun an getrennte Wege gehen. "Wir haben halt gesehen, dass Tracy das ernster genommen hat als er", erklärte Stephie in ihrer Instagram-Story und analysierte weiter: "Das waren irgendwie viel zu viele nette Worte, viel zu wenige ernste Gespräche." Auch ihr Verlobter Julian war sich sicher: "Aber man wusste von Anfang an, das ist nicht Real-Love."

Instagram / stephiefashion; Instagram / marcellinokremers Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de