Tracellino ist Geschichte! Am Sonntag gab Marcellino Kremers ganz offiziell die Trennung von seiner Love Island-Partnerin Tracy Candela bekannt. Doch wie konnte es dazu kommen? Immerhin setzten sich Marcellino und Tracy sogar gegen die Konkurrenz durch und verließen die Kuppelshow als Sieger-Couple. Und auch nach den Dreharbeiten standen alle Zeichen auf Liebesglück. Jetzt die plötzliche Wende: "In der Realität angekommen fiel mir auf, dass Tracy und ich doch sehr unterschiedlich sind, was das alltägliche Leben angeht", sprach Marcellino gegenüber Promiflash Klartext.

