Das Mobbing-Drama bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten nimmt eine Wendung! In den vergangenen Wochen bestimmten fiese Intrigen die Storyline der Vorabendserie. Ein Sexfilmchen, auf dem Luis (gespielt von Maximilian Braun, 22) beim Masturbieren zu sehen ist, diente seiner Mitschülerin Brenda (gespielt von Annabella Zetsch) als Erpressungsmittel, um Geld und Geschenke zu bekommen. Brendas Schikane ging sogar so weit, dass Luis mit dem Gedanken spielte, sein Leben zu beenden. Jetzt dürfen seine Fans aufatmen: Die Unruhestifterin verlässt den Kolle-Kiez!

Achtung Spoiler!

Brenda erhält endlich ihre Strafe dafür, dass sie Luis das Leben zur Hölle machte. Nachdem sich der leidenschaftliche Hobbyfotograf seiner Mutter und seiner Schwester anvertraut hat, hat der Schrecken plötzlich ein Ende. Von ihrer eigenen Freundin wird Übeltäterin Brenda verpetzt und fliegt schließlich von der Schule! Für Brenda-Schauspielerin Annabella bedeutet dies wiederum das Ende ihrer Gastrolle. "Die Zeit bei GZSZ war einfach nur super! Das Team ist wahnsinnig herzlich. Ich habe mich in der Produktion sehr wohl und aufgehoben gefühlt. So machen Dreharbeiten Spaß", schwärmte sie gegenüber RTL von ihrer Erfahrung. Auch Producer Damian Lott war zufrieden mit Annabellas Arbeit. "Sie hat mit ihrem Verständnis für die Story rund um Luis einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Geschichte so geworden ist, wie sie der Zuschauer auf dem TV-Schirm sehen konnte", sagte er.

Sympathiepunkte beim GZSZ-Publikum konnte die Schauspielerin während der gesamten Zeit nicht gerade sammeln. "Ich könnte mir vorstellen, dass viele GZSZ-Zuschauer meine Rolle aufgrund ihrer Taten hassen würden", verriet sie. Die Story habe sich aber nun mal nicht ohne Bösewicht erzählen lassen. Seid ihr froh darüber, dass Brenda bald weg ist? Stimmt ab!

