Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) gehen mal wieder auf Kuschelkurs. Vor rund einem Jahr gaben die Eheleute bei den Invictus Games in Toronto ihr Paar-Debüt und wirkten schon damals superglücklich, warfen sich schmachtende Blicke zu und hielten Händchen. Momentan sind die Eheleute in Australien unterwegs und machten unter anderem auch wieder bei dem Sport-Event Halt. Dabei wurde wieder geturtelt, was das Zeug hält. Die werdenden Eltern konnten kaum die Finger voneinander lassen und strahlten bis über beide Ohren.

