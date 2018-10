Sie hatten doch so viel vor! Tracy Candela und Marcellino Kremers waren das Traumpaar der diesjährigen Staffel von Love Island – jetzt ist bei den beiden alles aus. Nur wenige Wochen nach dem Finale, aus dem sie als Sieger hervorgingen, haben sich die Jurastudentin und der Fitness-Coach getrennt. Marcellinos Gefühle haben sich nicht so entwickelt, wie er es sich gewünscht hatte, erklärte der Clubmanager in den sozialen Netzwerken. Dabei hatten er und seine Liebste erst vor einer Woche im Promiflash-Interview über Kinder und Zusammenziehen philosophiert: "Ich brauche auf jeden Fall einen Sohn. Egal wie lange es dauert, egal wie viele Kinder da rauskommen – es muss ein Sohn werden. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig."

