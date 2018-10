Seit 1978 lässt die Story über die Schreckenstaten des mysteriösen Mörders Michael Myers ganze Zuschauer-Generationen schaudern – dank des "Halloween"-Film-Franchise. Genau wie im ersten Streifen schlüpft auch in der lang ersehnten Fortsetzung Jamie Lee Curtis (59) wieder in ihre Paraderolle und spielt Myers Schwester Laurie Strode. Im Promiflash-Interview verriet die Star-Schauspielerin, was die Fans sich von dem Laurie-Michael-Revival erhoffen können: "Ich kann euch ein paar Dinge versprechen: Ich verspreche euch, ihr werdet Angst haben. Ich verspreche euch, dass der Film euch berühren wird, dass ihr lachen werdet und ihr werdet sehr überrascht sein."

