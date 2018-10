Hierzulande sind Kay One (34) und Pietro Lombardi (26) mit "Señorita" absolut durch die Decke gegangen. Der supererfolgreiche Song war der Ohrwurm des Sommers 2017. Nun könnte der Track allerdings auch international ein richtiger Megahit werden! Die südkoreanische K-Pop-Band VAV hat sich das Lied geschnappt und in ihre Landessprache übersetzt. Und das kommt an: In nur wenigen Tagen ergatterte das Video fast zwölf Millionen Klicks auf YouTube! Und auch Rapper Kay feiert das Südkorea-Cover total.

YouTube / A Team Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de