Liebe geht durch den Magen – diese Erfahrung machen zurzeit wohl auch Sebastian Kögl und Jessica Fiorini. Die beiden ehemaligen Kuppel-Kandidaten waren in der zweiten Staffel von Love Island nicht nur die ersten, die in der Liebesvilla auf Mallorca die Betten zum Beben brachten, sondern auch die einzigen, die immer noch verknallt zu sein scheinen. Doch Schmetterlinge sind bald nicht mehr der einzige Inhalt in den Bäuchen der Turteltauben: Sebastian kauft seiner Jessi Käse!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Barkeeper aus Landshut zwei Clips, die ihn bei der Suche nach einer speziellen Sorte des Milchproduktes zeigen. "Weil du dich ja ausschließlich von Käsetoasts ernährst", schrieb die "Granate" und verlinkte den Account der 22-Jährigen Schweizerin. "Er ist jetzt vielleicht nicht so gut wie Schweizer Käse, aber vielleicht überrascht er dich ja im Geschmack. Ich freue mich, dich bald in Zürich wiederzusehen", verkündete er mit einem Grinsen und heizt die Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung der zwei weiter an.

Für das Gewinner-Duo des Flirt-Formats hat es sich Sonntag Abend zum großen Bedauern der Fans ausgeturtelt. In einer emotionalen Instagram-Story verkündete Marcellino Kremers, dass es für ihn und die Jurastudentin Tracy Candela keine gemeinsame Zukunft geben werde. "Ich muss euch mitteilen, dass das mit mir und Tracy leider nicht funktioniert hat und sich meine Gefühle einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es mir erhofft hatte und so wie Tracy das auch verdient hätte", lauteten seine Worte.

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl bei ihrem Einzeldate auf "Love Island"

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

