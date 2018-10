Sarah (27) und Dominic Harrison (27) wollen 2019 ihre große Traumhochzeit feiern. Das Paar gab sich bereits im November vergangenen Jahres standesamtlich das Jawort. Nun wollen sie ihre Liebe aber noch einmal ausgiebig mit Familie und Freunden zelebrieren. Die Vorbereitungen für die Party laufen schon seit Monaten auf Hochtouren. Momentan feilen die Turteltauben an ihrer Gästeliste, wie Sarah in ihrer Instagram-Story verriet: "Also wir müssen jetzt halt alle Adressen zusammenschreiben und nochmal alle Gäste durchgehen, weil wir 'Save The Date'-Karten haben machen lassen und die müssen raus."

