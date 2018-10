Nicht nur zwischen YouTuberin Bibi Claßen (25) und Dagi Bee ist trotz anderslautender Gerüchte alles okay. Auch zwischen der Neu-Mama und den Tik Tok-Stars Lisa und Lena (16) herrscht Harmonie pur! Die Zwillingsschwestern wurden durch ihre Lipsync-Performances im Netz berühmt – und das im zarten Alter von 14 Jahren. Die Web-Queen ist davon mächtig beeindruckt und schwärmte schon vor rund einem Jahr von dem Duo. "Die beiden sind supersüß und lieb und dafür, dass die noch so jung sind, machen die das so toll und ich bin sehr gespannt, was daraus wird", erklärte sie im Promiflash-Interview. Sie kenne die Mädels bereits persönlich und habe guten Kontakt zu ihnen.

wcrART/face to face / ActionPress // Instagram / Lisaandlena Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de