Der Love Island-Trennungsfluch hat das nächste Traumpaar getroffen! Tracy Candela und Marcellino Kremers haben sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten in diesem Jahr durch die zweite Staffel der Kuppelshow geturtelt – mauserten sich am Ende sogar zum beliebten Gewinner-Couple. Auch nach dem Ende des Formats hielt ihre Romanze an – beide wirkten superverliebt. Umso größer ist jetzt der Schock über diese Nachricht: Im Netz gab Marcellino bekannt, das Paar habe sich getrennt! Dabei beteuerten beide erst kürzlich im Promiflash-Interview: "Ich würde sagen, dass es jetzt nach ‘Love Island’ noch viel schöner ist. Weil, man hat jetzt die Zeit, wir sind unter uns. Das ist so ne Kennenlernphase, in der wir uns befinden."

