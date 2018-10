Schock für Ex-Love Island-Star Silvain Wirkus (24)! Im vergangenen Jahr nahm der charmante Essener an der Debüt-Staffel der feuchtfröhlichen Kuppelshow teil. Seitdem hat sich Silvain eine Community aufgebaut, die er täglich via Social Media über sein Leben nach dem Kuschelformat auf dem Laufenden hält. Doch auch der Alltag eines Reality-Stars sieht nicht immer rosig aus: Auf einem seiner Profile gab das Model nun Einblick in ein dramatisches Erlebnis. Nach einem Autounfall mit Fahrerflucht musste Silvain in ein Krankenhaus eingeliefert werden!

In seiner Instagram-Story teilte der Ruhrpottler seinen Followern mit, was passiert war. Zu dem unverschuldeten Crash war es am vergangenen Samstag gekommen, wie Silvain tapfer mit einem Foto seines demolierten Wagens erklärte. "Ich hatte leider einen schweren Verkehrsunfall und war bis heute Nacht im Krankenhaus. Leider ist der Fahrer, der an diesem Unfall schuld war, weitergefahren. Da ich leider einen Airbag im Gesicht hatte, konnte ich nicht mehr viel erkennen, wer es war. Aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Mein Baby ist kaputt", schilderte der Blondschopf den Unfall-Hergang.

Mittlerweile kann Silvain aber Entwarnung geben – trotz seines kurzen Klinikaufenthalts gehe es ihm aktuell schon wieder deutlich besser. "Ich wollte mich bedanken für die ganzen Genesungswünsche. Ich habe ein paar Prellungen, Rücken- und Nackenschmerzen und ein bisschen einen Tinnitus im Ohr vom Airbag, sonst geht's mir ganz gut", stellte er klar.

Instagram / silvain_official Silvain Wirkus' kaputter Wagen

Anzeige

Instagram / silvain_love_island Silvain Wirkus, Kandidat bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidat Silvain Wirkus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de