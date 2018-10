Freundschafts-Geste an den Ex! Anfang des Jahres heizte Sophia Thomalla (29) die Gerüchteküche noch mit einem potenziellen Liebescomeback mit Rammstein-Sänger Till Lindemann (55) an. Rund vier Jahre waren die beiden ein Paar. Mittlerweile ist die Blondine mit dem Bush-Frontmann Gavin Rossdale (52) liiert. Der überraschte sie erst mit einer Liebeserklärung zu ihrem Geburtstag. Kein Grund für die Influencerin, nicht auch weiterhin für ihren Ex einzustehen.

Der Anlass für Sophias Ausraster sei ein Mietstreit: Till gehöre eine Immobilie in Berlin, in der sich ein Kult-Café befindet. Nun gebe die Betreiberin des Lokals dem Hausbesitzer die Schuld, das Lokal aufgrund einer Mietpreiserhöhung schließen zu müssen. Diese Anschuldigungen lassen die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (53) nicht kalt. In einem Instagram-Posting wütet sie: "Seit Jahren betteln wir, dass die Toiletten gemacht werden sollen. Nix. Das Café war in einem SO desolaten Zustand, dass die Mäuse sogar angekrochen kamen. Dank mangelnder Hygiene war zum Schluss sogar das ganze Haus befallen. WIDERLICH."

Seit Jahren habe Till sich mit der Inhaberin des von Sophia betitelten "Grusel-Cafés" einigen wollen – vergeblich. Stattdessen habe "Madame Besitzerin" immer wieder versucht, Till öffentlich in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Schließlich habe "man die Reißleine gezogen", so Thomalla in ihrem Posting. Für sie ist der Bogen nun endgültig überspannt. "Also wenn mir der Arsch platzt, dann aber richtig", macht die Schauspielerin ihrem Ärger über die negative Darstellung ihres Verflossenen Luft. Wer Till schlecht dastehen lassen will, lege sich auch mit ihr an. Ihren Post beendet sie mit dem Hashtag #WhoeverFucksWithTillFucksWithMe.

S. Tschirner / Future Image / ActionPress Till Lindemann und Sophia Thomalla beim ECHO 2016

AEDT/WENN.com Till Lindemann, Rammstein-Frontmann

AEDT/WENN.com Moderatorin Sophia Thomalla

