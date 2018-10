Exakt heute vor mittlerweile 20 Jahren ist Britney Spears (36)' Kult-Hit "Baby One More Time" erschienen – der bis heute bekannteste Song der Blondine. Im Jahr 1998 verhalf das Stück der damals 16-jährigen Newcomerin aus Mississippi zum internationalen Durchbruch und ist mit über 10 Millionen verkauften Einheiten der meistverkaufte Ohrwurm-Garant aller Zeiten. Das Lied darf heute wohl auf keiner guten Neunziger-Party fehlen, doch auch aktuell feiert der Bühnenstar Erfolge: Ab Februar ist Britney mit ihrer neuen Show "Domination" wieder regelmäßig auf der Bühne in Las Vegas zu sehen.

