Berlin - Tag & Nacht kommt nach Sachsen! Schon vor einiger Zeit hatte RTL II angekündigt, dass die beliebte Daily nach Köln 50667 noch einen zweiten Ableger bekommen soll. Nun hat der Sender die ersten Bilder für "Leben.Lieben.Leipzig" veröffentlicht. Hauptdarstellerin und Ex-"Köln 50667"-Star Janine Pink hat Promiflash bereits verraten, worum es in der Serie gehen wird: "Jetzt starte ich meine neue Sache in Leipzig, wohne in einer pinken WG mit sehr coolen Leuten und setzte dort quasi meine Rolle Yvonne fort. Ihr neuer Job ist eine Frittenbude, 'Fritty in Pink' nennt die sich und ihr größtes Ziel ist, Werbegesicht vom 'L1' zu werden, das ist so der angesagteste Club in Leipzig." Am 12. November startet das Format um 20.15 Uhr und ist danach montags bis freitags ab 17:00 Uhr zu sehen.

RTL II Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de