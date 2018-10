Was für eine haarige Angelegenheit! US-Schauspielerin Amandla Stenberg (20) wurde durch ihre Rolle als Rue in Die Tribute von Panem – The Hunger Games erstmals einem größeren Publikum bekannt. In dem Streifen "The Hate U Give" – der Polizeigewalt gegen Schwarze thematisiert – spielt sie aktuell eine junge Schülerin. Deren dunkelhäutiger, unbewaffneter Freund wird bei einer Polizeikontrolle erschossen. Bei der Europa-Premiere des Films in London zeigte sich Amandla nun mit unrasierten Achseln auf dem roten Teppich!

Stolz posierte die 20-Jährige dort in einem schwarzen Kleid, dabei hatte sie einen Arm auf ihre Hüfte gestützt und gewährte so einen ungehinderten Blick auf ihre naturbelassenen Achseln. Dass sie sich dafür überhaupt nicht schämte, bewies sie anschließend mit einem Post auf Instagram. Dort präsentierte sie unter dem Hashtag #Armpit (zu Deutsch: "Achsel") die entsprechenden Fotos. Ihre Fans sind zwischen "Ich liebe deine Achseln" und "Igitt, du zeigst zu viel" zwiegespalten. Mit diesem haarigen Auftritt tut Amandla es ihren Schauspiel-Kolleginnen Bella Thorne (21) und Paris Jackson (20) gleich, die sich ebenfalls mit unrasierten Achseln in der Öffentlichkeit zeigten.

Abseits ihrer Schauspielkarriere bezeichnet Amandla sich selbst als bekennende Feministin, die offen über ihre gesellschaftlichen Ansichten redet. "Ich habe keine Angst, über Rassismus, Sexismus oder Zweigeschlechtlichkeit zu sprechen", sagte sie vor zwei Jahren im Interview mit Elle. Erst kürzlich outete sich die Schauspielerin öffentlich als lesbisch.

Getty Images Amandla Stenberg bei der "The Hate U Give"-Premieren in Atlanta

Getty Images Amandla Stenberg beim Hamptons International Film-Festival 2018 in New York

Getty Images Amandla Stenberg bei der "The Hate U Give"-Premiere in London

