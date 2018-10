Es ist erst wenige Tage her, dass Ariana Grande (25) und Pete Davidson (24) sich trennten und damit ihre Verlobung platzen ließen. Doch während der Comedian sich völlig fertig in der Öffentlichkeit zeigt und keinen Hehl aus seinem Liebeskummer macht, scheint die Sängerin keinen Gedanken mehr an ihren Verflossenen zu verschwenden. Stattdessen postete sie nach ihrer Social-Media-Pause einen Clip von ihrem verstorbenen Ex-Freund Mac Miller (✝26) in ihrer Instagram-Story.

