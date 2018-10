Josephine Welsch zeigt ihren supergroßen Babybauch! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist hochschwanger und lange kann es nicht mehr dauern, bis ihr Nachwuchs endlich das Licht der Welt erblicken wird. So ganz kann es die mehr als glückliche Mama in spe noch immer nicht glauben. Josephine ist schon total aufgeregt: Sie will ihr Kind endlich in den Armen halten!

So langsam erreicht Josephine die Zielgerade. Rein rechnerisch müsste sich die Beauty schon im neunten Monat befinden und hat passend dazu auch eine ganz schöne Kugel vorzuweisen: Auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss posiert Josie in einem kuscheligen Strickpullover, den sie vorsichtig hochzieht und somit megastolz ihren XXL-Bauch präsentiert. "Unglaublich, wie jetzt schon die Zeit vergeht. Wie ist es dann erst, wenn es da ist?", kommentiert der TV-Star sein Foto.

Doch nicht nur ihre Murmel wächst fleißig: Auch der Mix aus Vorfreude und Bedenken hinsichtlich der Geburt steigert sich ins Unermessliche! "Ich bin so aufgeregt, gespannt, neugierig… gemischt mit Unsicherheit, ja auch Angst", gestand Josephine neulich ihrer Insta-Community.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, schwangere Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de