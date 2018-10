KayC alias Pauline Angert (23) mischt die Schillerallee wieder auf! Vor einigen Monaten hatten sich die Unter uns-Fans von der Blondine verabschieden müssen. Ihrem Traum folgend, zog es das selbstbewusste Möchtegern-Starlet in die USA. Nun kehrt sie für kurze Zeit zurück in die Serie – der Grund ist aber ein trauriger: die Trauerfeier für ihre Cousine Elli (Nora Koppen, 29). In einem Interview verrät Pauline jetzt, wie es für sie war, ans Set zurückzukommen und ob sie sich vorstellen könnte, wieder dauerhaft einzusteigen.

Obwohl ihre Rolle KayC in der Nachbarschaft nicht gerade beliebt ist, hätte sich die 23-jährige Schauspielerin bei ihrem Comeback auf Zeit kaum wohler fühlen können. "Am Set und beim Team war alles beim Alten, deswegen hat es sich sehr vertraut angefühlt, wieder in meine alte Rolle zu schlüpfen", erklärt Pauline im Interview mit RTL. Besonders die gemeinsamen Szenen mit ihrem Ex-Serienfreund Tobias Lassner (Patrick Müller, 30) hätten ihr große Freude bereitet. Wie der Anwalt wohl auf das Wiedersehen mit seiner Verflossenen reagiert?

Spannend wird es für die KayC-Fans am 24. Oktober allemal, wie Pauline andeutet: "Eventuell ist sie wegen Tobias zurückgekommen, um ihn zurückzugewinnen." Ob sich die Zuschauer der beliebten Daily also Hoffnung auf einen dauerhaften Wiedereinstieg der quirligen Fitness-Fanatikerin machen dürfen? Vorerst leider nicht: Obwohl sie eine Rückkehr irgendwann in Zukunft nicht ausschließen wolle, möchte sich Pauline aktuell auf ganz verschiedene Rollen konzentrieren. Die Erinnerungen an ihre Zeit bei "Unter uns" behalte sie aber in besonders guter Erinnerung.

Instagram / pauline.angert Pauline Angert, bekannt aus "Unter uns"

MG RTL D / Stefan Behrens Alexander Milo, Antonia Michalksy und Pauline Angert bei "Unter uns"

Instagram / pauline.angert Pauline Angert, Schauspielerin

