Endlich kann das Abenteuer Los Angeles für Mia Rose, Sarah (27) und Dominic Harrison (27) losgehen! Das Influencer-Pärchen machte sich vor Kurzem mit dem gemeinsamen Töchterchen auf den Weg in die USA, wo sie nun sechs Monate lang testen wollen, ob Amerika ihre neue Heimat werden könnte. Anfangs hatte die kleine Familie eine Wohnung bezogen, die ihr so gar nicht zusagte. Zu dreckig war das Domizil, außerdem an einer lauten Straße gelegen. Nach intensiver Apartment-Suche präsentieren Sarah und Domi nun in einem YouTube-Vlog stolz ihre neue Bleibe und berichten, wie es ihnen dort gefällt: "Wir fühlen uns richtig wohl. Es ist halt ein richtiges Zuhause geworden!"

