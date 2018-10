Holla die Waldfee, Bella Hadid (22) braucht sich nun wirtklich nicht zu verstecken! Das IMG-Model weiß ganz genau, wie es seine Follower im Netz um den Finger wickeln kann. Immer wieder postet die jüngere Schwester von Gigi Hadid (23) Schnappschüsse von sich selbst an den aufregendsten Orten der Welt. Nun teilte sie zur Abwechslung zwei Pics aus ihrer Heimat, die ihr auf Instagram besonders viele Likes einbrachten: Bella präsentierte sich als heiße Bikini-Badenixe.

Für ein verlängertes Wochenende zog es die 22-Jährige an die kalifornische Küste – dorthin, wo die Beauty mit jordanischen und niederländischen Wurzeln ihre Kindheit verbrachte. Um den Sonnentank kurz vor den Wintermonaten ein wenig aufzufüllen, genoss sie die warmen Strahlen in einem frechen pinken Zweiteiler. "Nur ein paar Minuten Vitamin D tanken, bevor es zurück in die Kälte geht, bitte", lauteten die Zeilen neben den zwei Fotos. Besonders hervorzuheben: ihr stahlharter Waschbrettbrauch.

Doch nicht nur in Malibu und Santa Barbara bekommt der Victoria's Secret-Engel heimische Gefühle. Auch bei ihrem Schatz The Weeknd (28) fühlt sich die Laufsteg-Schönheit gut aufgehoben. Immer wieder zeigt sich das Couple turtelnd und total verliebt. Vor allem an Bellas Geburtstag Anfang Oktober hielten die beiden mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

Getty Images Bella Hadid auf dem x True Religion Event in Los Angeles

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an ihrem 22. Geburtstag

