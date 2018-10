Sophia Vegas (31) erwartet mit ihrem Freund Daniel Charlier momentan ihr erstes Kind. Mittlerweile ist das Busenwunder im sechsten Monat schwanger und bekommt langsam die Strapazen der Schwangerschaft zu spüren. Aus diesem Grund hat die Blondine einen Entschluss gefasst: "Ich fokussiere mich jeden Tag aufs Neue, meine Zeit mit meinem ungeborenen Kind und Partner in vollen Zügen zu genießen. Denn so langsam merke ich, dass ich doch ganz schön viel gereist bin. Jetzt steht Erholung an", erklärte sie ihren Follwern auf Instagram. Sophia ist aber nicht die einzige Schwangere, die aktuell eine Ruhepause einlegt. Herzogin Meghan (37) ist aktuell ebenfalls in anderen Umständen und will während ihrer Australien-Tour mit Prinz Harry (34) kürzer treten.

