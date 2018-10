Sie können ihr Glück kaum fassen. In ihrer Heimat Norwegen sind Marcus und Martinus schon echte Stars – die Twins sind mit ihren Songs gar nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Den Startschuss für ihre Karriere legten die 16-Jährigen 2012 mit ihrer Teilnahme am Musikwettbewerb Melodi Grand Prix Junior, seitdem jagt ein Erfolg den nächsten. Jetzt treten die Brüder bei Jason Derulos (29) 2Sides World Tour sogar als Vorband auf – und können es selbst noch nicht so richtig glauben. Im Interview mit Promiflash in Berlin verraten sie: "Wir sind so glücklich. Er ist ein toller Typ, ein sehr talentierter Komponist und Künstler. Es macht Spaß, mit ihm unterwegs zu sein."

