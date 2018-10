Schön strahlend war da nicht nur Herzogin Meghans (37) blaues Kleid! Bestens gelaunt besuchte die Ex-Schauspielerin mit ihrem Mann Prinz Harry (34) ein Staatsbankett in Fidschi. Das Paar befindet sich gerade auf seiner ersten großen Royal-Reise, die in Australien begann und dort auch in Sachen Outfits für jede Menge Jubel und Trubel sorgte. Nun zog Meghans Babybauch in Fidschis Hauptstadt Suva in einem bodenlangen blauen Kleid mit Schleppe alle Aufmerksamkeit auf sich. Die Farbe gab aber nicht etwa einen Hinweis auf das Geschlecht ihres Kindes, sondern war als Hommage an die Landesflagge der Gastgeber gedacht. Oder hat Meghan hier etwa beides nach den ersten Gerüchten um einen Sohn ganz elegant verbunden?

