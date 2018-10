Wendet sich das Blatt für Ariana Grande (25)? Die Sängerin hat schwere Monate hinter sich: Im Mai trennte sie sich nach knapp zwei Jahren von Rapper Mac Miller (✝26), kam nur wenig später mit Pete Davidson (24) zusammen und verlobte sich nach nur einem Monat mit dem Komiker. Im September starb ihr Ex Mac an einer vermeintlichen Überdosis. Schnell gaben Ari nicht nur seine, sondern auch ihre eigenen Fans eine Mitschuld am Tod und beschimpften sie übel im Netz. Nach einem rührenden Video, das den Musiker zeigt, ist die Hasswelle wieder abgeebbt. Auf Twitter teilen User Aris Schmerz und trauern mit ihr um Mac.

