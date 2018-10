John Rankin (52) – einer der Star-Fotografen der Mode-Szene! Besonders in Deutschland kennt man den Schotten aber auch vor der Kamera: Bei Germany's next Topmodel knipst er Jahr für Jahr die Kandidatinnen. Abseits der Show hatte er schon die größten Stars der Branche vor der Linse: neben Madonna (60) und Kate Moss (44) zum Beispiel auch David Bowie (✝69). Aber welchen Promi lichtet Rankin eigentlich am liebsten ab? "Mein geheimer Favorit ist eine Frau mit den Initialen H und K. Sie ist eine blonde Deutsche. Meine Frau ist die Nummer eins, Heidi ist die Nummer zwei", plaudert er gegenüber Bombay Sapphire aus.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de