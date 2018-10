Verstehen sich diese beiden Zwillingspaare immer noch so gut? Vergangenes Jahr lernten sich die norwegischen Teenie-Stars Marcus und Martinus und die deutschen TikTok-Girls Lisa und Lena (16) endlich persönlich kennen. Sofort stimmte die Chemie zwischen dem Twin-Gespann – und so wurden direkt Handynummern ausgetauscht und fleißig Kontakt gehalten! Ob sich die vier aber gut ein Jahr später immer noch so eng miteinander verbunden sind? Promiflash hat bei den Jungs während der "2Sides"-World Tour von Jason Derulo (29) in Berlin nachgefragt, auf der sie als Support-Act dabei sind: "Wir treffen uns immer noch, schreiben miteinander und haben eine echt gute Connection. Sie sind einfach so lustig, wir haben die gleiche Art von Humor. Als wir mit Jason auf Tour in Stuttgart waren, konnten wir sie leider nicht treffen, weil sie krank waren. Aber wir schreiben immer noch die ganze Zeit mit den beiden. Wir sind richtig gute Freunde", erklärten die Brüder glücklich.

