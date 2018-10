Shirin David (23) erinnert sich an OP-Komplikationen! Erst vor wenigen Wochen ließ sich die Beauty-Vloggerin ihre Nase operativ verschönern. Doch bei diesem Eingriff läuft nicht alles glatt, wie sie in einem YouTube-Clip verrät – so verträgt die 23-Jährige ein Medikament nicht gut und kommt vor der eigentlichen Betäubung nicht in den Dämmerschlaf. Dadurch kriegt Shirin unglaublicherweise mehrere Geburten im Nebenraum hautnah mit! Auch hinterher hat die gebürtige Hamburgerin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: "Ich bin aufgewacht und ich glaube, dieses Gefühl, was ich dann bekommen hab, war wirklich das allerschlimmste Gefühl, was ich in meinem ganzen Leben körperlich spüren musste."

