Die Verlobte der Netzpersönlichkeit PewDiePie (29) macht Schluss: Marzia Bisognin beendete am vergangenen Montag völlig überraschend ihre Webvideo-Karriere! Seit mittlerweile sechs Jahren unterhielt die Italienerin ihre insgesamt über 7,5 Millionen Follower mit Reise-Vlogs und Lookbooks – das soll ab jetzt allerdings vorbei sein und beinahe alle ihre Videos sind schon verschwunden. In einem Abschieds-Clip auf YouTube erklärt die 26-Jährige, warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat: "Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, etwas Neues in meinem Leben auszuprobieren. Das mag den meisten plötzlich erscheinen, aber ich habe die Entscheidung schon vor Längerem getroffen."

