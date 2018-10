Gerda Lewis (25) hat Lust auf Veränderung! Die Ex-GNTM-Kandidatin liebt ihren blonden Barbie-Look – und geht dafür seit über zehn Jahren regelmäßig zum Friseur. Das ständige Blondieren schadet ihren Haaren aber extrem. Genau deswegen will ihnen die 25-Jährige jetzt erst mal eine Pause gönnen und auf weitere Aufhellungssessions verzichten. Stattdessen plant Gerda eine radikale Veränderung, wie sie ihren Fans jetzt in einer Instagram-Story erzählt: "Tatsächlich hab' ich schon mit dem Gedanken gespielt, wieder braun zu werden."

