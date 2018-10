Kim Kardashian (38) gilt als DIE Sexbombe des 21. Jahrhunderts – doch so verrucht, wie die Reality-Beauty sich gerne gibt, ist sie gar nicht! Mit heißen Fotos sorgte die Brünette in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen: Mal halb nackt am Strand, mal ganz ohne Kleidung auf einem Social-Media-Selfie – kaum ein TV-Gesicht zeigt so viel Haut, wie die dreifache Mutter. Nun gab die Unternehmerin aber zu: Im wahren Leben ist sie viel zurückhaltender und schon beinahe prüde, wenn es um das Thema Sex geht!

In einem Interview für das Richardson Magazine erklärte die Frau von Kanye West (41) Autor Bret Easton Ellis (54) jetzt, was hinter der Fassade der heißen Influencerin stecke: "Es ist wirklich witzig, zuhause bin ich viel konservativer, als in der Öffentlichkeit. Mein öffentliches Bild ist wild, sexy. Aber eigentlich bin ich ziemlich unsicher, wenn es darum geht, über Sex zu sprechen!" Für ihren Job habe sie kein Problem damit, sich bei Shootings auch mal vor 50 Menschen auszuziehen – im Schlafzimmer sei sie jedoch zurückhaltender: "Ich bin schüchtern und unsicher. Ich habe einfach zwei verschiedene Persönlichkeiten!"

Kim hatte erst vor wenigen Wochen erneut komplett nackt für den Fotografen Steven Klein posiert. Das Cover habe für sie eine besondere Bedeutung: "Ich habe während meiner Schwangerschaften so viel zugenommen und viel Kritik bekommen. Jetzt habe ich den besten Körper meines Lebens, deswegen fühlt sich ein Nackt-Shooting so bestärkend an!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian während ihrer zweiten Schwangerschaft 2015

