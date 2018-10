Am vergangenen Dienstag erschien Herzogin Kate (36) in einem eher ungewöhnlichen Dress zum Staatsbankett, das zu Ehren von König Willem-Alexander (51) und Königin Maxima (47) abgehalten wurde: Sie trug eine hellblaue Robe von Alexander McQueen (✝40) – und dieses Outfit sorgt derzeit auf Twitter für heftige Diskussionen. "Das Kleid ist furchtbar. Sieht aus, als könnte es ein Bügeleisen gebrauchen!", ist sich beispielsweise eine Userin sicher. Doch hinter dem Styling steckt noch weitaus mehr – so trug Kate zu dem Kleid ein prunkvolles Accessoire, mit dem sie ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) Tribut zollen wollte: Die Tiara, die die Herzogin an diesem Tag trug, war der Lieblings-Kopfschmuck von Lady Di.

