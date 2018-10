Geht's noch entspannter? Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind nach ein paar aufregenden Tagen in Australien nun zu Gast im Inselstaat Fidschi. Während die schwangere Herzogin bereits mit Beinschlitz-Style und lässiger Garderobe punktete, bekamen die Fans ihren Gatten meist noch recht konservativ gekleidet zu sehen. Nun warf sich der Rotschopf in ein Hemd mit Palmenmuster und passte damit optisch perfekt zu Meghan im Hippie-Kleid – ein Urlaubsstyle, den die Gastgeber noch mit Blumenketten schmückten. Die beiden sind allerdings nicht das erste britische Adelspaar, das in einem derart legeren Look Termine wahrnimmt: Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) bereisten 2012 die Solomon Islands in ähnlicher Kleidung.

