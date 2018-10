Skurrile Theorie um Herzogin Meghans (37) plötzlichen Event-Abbruch – waren tatsächlich ihre schicken Treterchen schuld? Am Mittwochnachmittag stattete sie einem Markt in Suva auf Fidschi einen Besuch ab – doch nach sechs Minuten suchte die Schwangere überraschend das Weite. Zunächst munkelte man, dass sich Meghan wegen der Hitze in der Menschenmenge nicht wohlgefühlt habe – nun kommt aber ein weiterer, ziemlich absurder Grund ans Licht: Angeblich waren die Schuhe der 37-Jährigen nicht royal-like genug. Für den Termin hatte sie schwarze Espadrilles mit Keilabsatz gewählt. Solche Modelle sind für Queen Elizabeth II. (92) ein absolutes No-Go. Um die Monarchin nicht zu verärgern, soll ihr Bodyguard die Brünette schnell aus der Schusslinie gebracht haben.

Chris Jackson/ Getty Images; Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de