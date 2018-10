Sie ist kritische Kommentare von ihren Followern langsam gewohnt: Daniela Katzenberger (32) hat schon oft für Diskussionen mit ihren Social-Media-Postings gesorgt. Nun verursachte sie mit einem Instagram-Clip aber eine hitzige Gesundheitsdebatte. Die TV-Blondine ließ sich bei einem Chiropraktiker einrenken. Viele ihrer Fans finden so eine Behandlung gefährlich und machten ihrem Unmut in den Kommentaren zum Video Luft. Dani versuchte schließlich, zu beschwichtigen: "Ich sehe das nämlich genauso wie ihr, dass da wirklich nur jemand dran sollte, der auch echt was davon versteht."

Instagram / danielakatzenberger Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de