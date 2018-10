Die norwegischen TikTok-Twins Marcus & Martinus sind tatsächlich noch zu haben! Dabei wären sicher etliche Followerinnen ihrer insgesamt 1,5 Millionen Instagram-Fans gern an der Seite von einem der Zwillinge – immerhin sind sie momentan megaerfolgreich und sogar mit Jason Derulo (29) auf Tour durch Europa. Gegenüber Promiflash verraten die beiden jetzt, woran die Freundinnen-Suche bisher scheiterte: "Wir sind so viel unterwegs und sind seit Mitte September nicht zu Hause gewesen! Wir sind nie daheim. Im Moment haben wir einfach nicht so viel Zeit für eine Freundin."

