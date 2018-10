Dieter Bohlen (64) hat endlich die perfekte DSDS-Jury gefunden! Mit seinen Kollegen kommt der Poptitan offensichtlich super klar. Nach einem harmonischen Lunch mit den anderen gönnte er sich jetzt mit Pietro Lombardi (26) und Xavier Naidoo (47) einen entspannten Männerabend. Schon vor einigen Wochen erzählte Dieter Promiflash, dass er sich genau so was wünschen würde: "Ich sag mal so, ich habe gerne Leute, mit denen ich danach auch noch ein Bier trinken gehe oder man irgendwas zusammen macht, Fußballspielen oder so."

