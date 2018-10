Endlich zeigt Bibi Claßen (25), wie ihr Bauch nur drei Wochen nach der Geburt ihres kleinen Sohnes aussieht! In einem neuen YouTube-Video plauderte der Social-Media-Star über die Nachwirkungen ihrer Schwangerschaft – auch, wenn davon nicht mehr all zu viel zu sehen ist: Als die Netz-Ikone ihr T-Shirt hebt, wird deutlich, wie viel Umfang ihr Bauch seit der Entbindung schon verloren hat. Doch das Thema steht bei Bibi gerade wirklich nicht an erster Stelle: "Allgemein kann ich dazu einfach nur sagen, dass ich mich gerade unfassbar wohl in meinem Körper fühle, und dass dieses Thema gerade so irrelevant in meinem Leben ist und ich ehrlich gesagt gar keine Sekunde, seitdem der Kleine da ist, oder auch nicht während der Schwangerschaft, darüber nachgedacht habe", erklärte sie gelassen.

YouTube / BibisBeautyPalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de