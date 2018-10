Daniela Katzenberger (32) ist kalt! Deutschlands wohl bekannteste Blondine verbringt die meiste Zeit des Jahres gemeinsam mit Gatte Lucas (51) und Töchterchen Sophia (3) auf Mallorca. Dort kann die berühmte Familie die spanische Sonne in vollen Zügen genießen. Der Winter ist daher so gar nichts für Dani – was sie ihren Fans via Instagram unmissverständlich klar macht. In etliche Decken gehüllt und noch sichtlich müde, versucht die Katze gegen ihren Winterschlaf anzukämpfen!

