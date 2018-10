So entspannt geht's bei Mr. und Mrs. Bieber also in den Gottesdienst! Am vergangenen Donnerstag lichteten Paparazzi das offenbar frisch vermählte Ehepaar auf dem Weg in die Kirche ab – doch aufgebrezelt wurde sich für den Anlass nicht unbedingt: Justin (24) war mal wieder in seinem altbekannten Chiller-Look mit Jogginghose und Oversize-Hoodie unterwegs. Aber auch Hailey (21) wählte für das Church-Date ein ziemlich lockeres Outfit: Mit Trainingshose und XXL-Teddyfelljacke schmiegte sie sich an ihren Göttergatten.

