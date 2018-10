Die Ex-Kollegen sind wieder am Set vereint: "Leben.Lieben.Leipzig" führt Janine Pink und Danny Liedtke (28) zusammen! Bis Oktober 2017 mischten die Laiendarsteller Köln 50667 auf, dann verließt Janine die Reality-Soap – und taucht jetzt in Leipzig wieder auf. Der erste Trailer zur neuen Daily verspricht neben Drama und Party-Spaß auch ein Wiedersehen mit Danny und "Köln"-Kollegin Jasmina Huremovic. Das Trio fühlte sich direkt wieder pudelwohl zusammen am Set, verriet Janine Promiflash. "Danny ist ja von der Art so wie ich, offen, lustig. Mit dem macht’s auf jeden Fall immer Spaß. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja nach Leipzig!", sagte die 31-Jährige lachend.

Instagram / janinepinkofficial Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de