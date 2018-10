Bibi Claßens (25) Eltern dachten vor ihrer Geburt eigentlich, dass sie ein Junge werden würde! Ob sich die Netz-Queen beim Namen ihres Sohnes von ihrer Familie hat inspirieren lassen? In einem alten YouTube-Video hatte die Social-Media-Ikone verraten, dass sie als Junge Mirko genannt worden wäre. "Meine Eltern haben erst drei Tage vor der Geburt erfahren, dass ich ein Mädchen werde", erklärte sie damals. Nun vermuten vielen Fans: Vielleicht ist das ja der richtige Name des Mini-Claßen! Wahrscheinlich ist das aber nicht. Schließlich musste das Ehepaar den Titel ja beantragen, da er in Deutschland so ungewöhnlich sein soll.

