Richard Lugner (86) sorgt sich offenbar nicht um seine Ex Cathy (28)! Die Blondine kündigte vor wenigen Tagen an, dass sie sich für unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Eine medizinische Untersuchung hätte nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, sodass sich das Realitysternchen vorübergehend eine Auszeit nimmt. Was ihr genau fehlt, wollte die 28-Jährige nicht verraten. Ihr Ex-Mann ist daher der Meinung, dass es sich bei der Social-Media-Pause um eine ausgeklügelte PR-Strategie handelt!

Obwohl Richard auch nach der Trennung regelmäßig Kontakt zu Cathy pflegt, weiß er nichts über eine mögliche Erkrankung. Daher zweifelt Mörtel auch an den Ausführungen seiner Verflossenen: "Cathys Krankheit ist nur ein Gag. Ihr Bruder arbeitet bei mir im Büro und hat kein Wort erwähnt, das ist schon komisch", erklärt er gegenüber oe24. Der Unternehmer hat auch einen Verdacht, warum die TV-Beauty ihre Follower möglicherweise an der Nase herumführt. "Sie ist ja fast etwas in der Versenkung verschwunden und ich glaube auch, sie dürfte ein bisschen das Geld verbraucht haben", mutmaßt er in einem Bild-Gespräch.

Cathys Community lässt sich von diesen Anschuldigungen jedoch nicht beirren: Ihre Fans sorgen sich nach wie vor um das Model und senden zahlreiche Genesungswünsche. Bisher hat die 28-Jährige darauf jedoch noch nicht reagiert: Genau wie angekündigt herrscht auf ihrem Social-Media-Profil seit sieben Tagen Funkstille.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, TV-Bekanntheit

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Richard Lugner in Wien

Starpix / ActionPress Cathy und Richard Lugner bei der Feier zu seinem 84. Geburtstag

