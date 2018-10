Er hat die Faxen dicke: Philipp Stehler (30) räumt endgültig mit den Gerüchten auf, dass er seine Ex Pamela Gil Mata mit seiner neuen Freundin Antonia Elena betrogen haben soll. In seiner Instagram-Story nahm der 30-Jährige Stellung: "Antonia ist in keine Beziehung reingecrasht und hatte nichts damit zu tun." Auch seine Liebste betonte, dass sie keine Affäre mit dem Bachelor in Paradise-Star hatte, als er noch mit Pam zusammen war. Sie findet es unfair, dass sie als Buhmann und Philipp als Betrüger dastehen.

