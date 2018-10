Britney Spears (36) kriegt sie einfach alle. Am Wochenende stand die Princess of Pop für ein Konzert in Texas auf der Bühne. Die Mega-Performance der Blondine verfolgten aber nicht nur Tausende Fans, sondern auch ihre Liebsten. Eine schien dabei besonders viel Spaß zu haben: Britneys Nichte Ivey! Die konnte bei ihrem ersten Konzert einfach nicht stillhalten, wie ihre stolze Mama Jamie Lynn Spears (27) mit einem süßen Clip auf Instagram beweist: Ivey feuerte ihre Lieblingstante mächtig an – und bewies damit echtes Rhythmusgefühl!

