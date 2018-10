Seit über sieben Jahren sind Bauer sucht Frau-Traumpaar Narumol und Bauer Josef mittlerweile verheiratet. 2009 lernten sie sich in Inka Bauses (49) Kuppelshow kennen und gelten heute als Inbegriff der Landwirt-Liebe. Doch nicht immer läuft alles glatt in der Beziehung der Eltern der kleinen Jorafina. Tatsächlich habe die Thailänderin schon an Trennung gedacht. "Wir kämpfen um unser Glück und zwar heftig. [...] Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht besser meine Sachen packen sollte", gestand sie gegenüber Das neue Blatt.

