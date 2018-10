Sie ist der deutsche Mega-Star in der Türkei: Wilma Elles (32) spielte in ihrer Wahlheimat schon in zahlreichen Serien wie "Yeter" oder "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" mit und begeistert Millionen von Zuschauern. Die 32-Jährige hat für diesen Erfolg ziemlich hart gearbeitet, wie sie im Promiflash-Interview verriet. Nach ihrem Schauspielstudium habe sie die Chance ihres Lebens bekommen: "Das zweite Casting war auf Türkisch, obwohl ich kein Wort Türkisch konnte. Dann habe ich das phonetisch auswendig gelernt, zehn Tage später bin ich umgezogen." Inzwischen spricht Wilma die Sprache fließend und hat die türkische Staatsbürgerschaft angenommen. Hierzulande war die Kölnerin zuletzt in der Webserie "Offscreen" zu sehen, 2016 wurde sie mit ihrem Ehemann und den Zwillingen im Alltag von der Doku 6 Mütter begleitet.

Max Bertani / ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de