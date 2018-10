Bei Bibi Claßen (25) dreht sich gerade nicht mehr alles nur um YouTube! Der Webstar ist vor drei Wochen zum ersten Mal Mama geworden – und das stellt ihren bisherigen Alltag mit Ehemann Julian (25) natürlich gewaltig auf den Kopf! Statt täglich die Kamera herauszuholen, schwingt die Netz-Queen nun 24/7 das Spucktuch, wie sie in ihrem ersten Vlog mit Säugling verriet. Das Pärchen fängt eben gerade erst an, sich an ein Leben mit Kind UND YouTube zu gewöhnen.

YouTube / BibisBeautyPalace Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de