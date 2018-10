Den wohlverdienten Urlaub lassen sich diese beiden nicht verderben! Seitdem Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33) bei Die Bachelorette zueinanderfanden, verbringen die Turteltauben so viel Zeit wie möglich miteinander. Nachdem sie sich kurz nach der Ausstrahlung einen kleinen Action-Urlaub in Österreich gegönnt haben, stand jetzt ein Strandurlaub auf Santorini an. Die wenigen Tage für Erholung verliefen allerdings nicht ganz wie erhofft: Auf der griechischen Insel schüttete es wie aus Eimern! Das Urlaubsprogramm zogen Nadine und Alex aber dennoch durch: Sie schlüpften konsequent in die Badeklamotten und planschten statt im Meer einfach im Regen!

