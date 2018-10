Sara Leutenegger (24) hat einen neuen Look! Rund ein Jahr lang wünschte sich die Schweizerin eine haarige Veränderung. Modelmama Heidi Klum (45) wollte ihr diesen Wunsch im GNTM-Umystyling vor einigen Monaten aber nicht erfüllen. Jetzt hat die 24-Jährige den Schritt selbst gewagt – und sich von einer langhaarigen Brünetten in eine freche Blondine verwandelt. Nicht nur die Farbe hat sich verändert, wie sie in einem YouTube-Video zeigt: Saras Haare sind jetzt viel kürzer! Wie ihr Ehemann wohl auf dieses radikale Makeover reagiert?

